Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 752 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 175 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 208 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 325 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile doğal gaz ve yüzde 12,9 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 316 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 218 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır