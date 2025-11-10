FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 774 bin 839 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 52 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 499 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 873 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 774 bin 839 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 52 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile doğal gaz ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 771 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 984 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bayraktar 2028 doğal gaz hedefini açıkladı!Bakan Bayraktar 2028 doğal gaz hedefini açıkladı!
Rekabet Kurumu'ndan bazı şirketler için yeni kararlar!Rekabet Kurumu'ndan bazı şirketler için yeni kararlar!

Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.