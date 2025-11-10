Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 499 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 873 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 774 bin 839 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 52 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile doğal gaz ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 771 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 984 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır