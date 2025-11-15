FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 953 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 548 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 86 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 758 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 953 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 548 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,95 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,95 ile ithal kömür ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 368 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 251 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

