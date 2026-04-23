Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 761 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 103 megavatsaatle 05.00'te yapıldı.

Günlük bazda dün 949 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 765 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 10,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 137 megavatsaat elektrik ihracatı, 920 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

