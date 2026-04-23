Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 949 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 765 megavatsaat oldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 761 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 103 megavatsaatle 05.00'te yapıldı.

Günlük bazda dün 949 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 765 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 10,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 137 megavatsaat elektrik ihracatı, 920 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
