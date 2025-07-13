'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir altın yatırımcısının radarında kalmaya devam ederken bir yandan da gümüş fiyatlarındaki hareketlilik merak ediliyor. Özellikle gümüş yatırımcısı bundan sonra düşüş yönlü bir hareket olup olmayacağını araştırılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"BİLDİĞİN ŞOV YAPTI"

YouTube kanalında değerlendirmelerini aktaran Memiş, gümüş ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Bitcoin ve gümüş bildiğin şov yaptı. Her ikisi de hızlı bir şekilde yükseldi ve bu yükselişler hem kripto para piyasasındaki arkadaşlarımıza hem de gümüş yatırımcısı arkadaşlarımızın yüzünü güldürdü. Gümüşün ons fiyatı 38.40 dolar seviyesinden yüzde 3.78'lik bir yükselişle haftayı tamamlarken gümüşün gram fiyatı 49 lira 63 kuruş seviyesine yani 50 lira seviyesine ramak kaldı. Bu seviyeden haftalık kapanış yaptı. Yüzde 4 yükselişle haftayı tamamladı.

"UCUZ DEĞİL BEDAVA DİYORDUK"

Yine Nisan ayında yılın ilk yarısına malum Nisan'ın ortasına kadar altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişler herkes altını konuşuyor, herkes altını pohpohluyor, herkes altını konuşuyor derken biz ne diyorduk? Gümüş için ucuz değil, bedava diyorduk. Ve özellikle altın gümüş rasyosu 106 seviyesindeyken muhteşem fırsatlar olduğunu söylüyorduk. Ama gelen mesajlara bir baktım. Muhteşem pozisyon açan arkadaşlar olmuş. Yani 100 seviyesinin üzerinde çok güzel paralar kazanmışlar. Onları özellikle tebrik ederim ve Nisan ayında 106 seviyesinde olan altın gümüş rasyosu 87.38 dolar seviyesine kadar geriledi. Benim kişisel pozisyonum 88 seviyesindeydi.

"KAR SATIŞLARI ŞAŞIRTICI OLMAYACAKTIR"

Biz gümüşün gram fiyatında hedef noktası olarak 55 lira seviyesini, ons tarafta da 45 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. Peki ne olacak önümüzdeki hafta? Tabii bu kadar agresif satış yükselişleri olunca haliyle kar satışları da kaçınılmaz olacak. Yani o yüzden tekrar kar satışlarında 37.80, 37.50 hatta 37 dolar seviyesinin altında kısa vadede tekrar sarkabilir. Bunlar olabilir teknik olarak ama çok hızlı yükseldi ve dolayısıyla da kar satışlarına ihtiyaç var. O yüzden önümüzdeki hafta gümüş fiyatlarında kar satışları şaşırtıcı olmayacaktır. Ama biz uzun vadeli yıllık pozisyonlar açtığımız için bizim için radarımızda olan 55 lira seviyesi ve devamında 45 dolar seviyesi var.

"GAZA GELMİYORSUNUZ, SATIŞ YAPMIYORSUNUZ"

Önümüzdeki hafta kar satışının gelmesi tabii ve doğaldır. Ama elinde gümüş bulunduran arkadaşlarımız bizim gibi kenarda beklemeye devam ediyor. Gaza gelmiyorsunuz, satış yapmıyorsunuz"