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IEA’dan dünyayı ilgilendiren petrol uyarısı! Arz düşüyor, fiyat baskısı artıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle küresel petrol piyasasında arz sıkışıklığının derinleştiğini, bunun da petrol talebinde son yılların en sert düşüşlerinden birine yol açtığını açıkladı!

IEA’dan dünyayı ilgilendiren petrol uyarısı! Arz düşüyor, fiyat baskısı artıyor

IEA’nın 11 Eylül’de yayımladığı Eylül 2026 Petrol Piyasası Raporu’na göre, küresel petrol talebinin 2026’da günlük 2,5 milyon varil azalması bekleniyor. Böylece kuruluş, geçen ayki tahminini günlük 940 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Raporda, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde devam eden çıkmazın petrol akışlarının normalleşmesini 2027’ye ötelemesinin yanı sıra Orta Doğu’daki arz kesintileri ve yüksek akaryakıt fiyatlarının küresel petrol tüketimini baskıladığı belirtildi.

IEA, petrol talebinin 2027’de günlük 2,6 milyon varil artarak bu yıl yaşanan kaybı büyük ölçüde telafi etmesini bekliyor.

KÜRESEL PETROL ARZINDA GÜNLÜ 5.7 MİLYON VARİLLİK DÜŞÜŞ

Rapora göre küresel petrol üretimi ağustosta bir önceki aya göre günlük 1,6 milyon varil azalarak 100,1 milyon varile geriledi.
Körfez bölgesinde günlük 10 milyon varilden fazla üretimin güvenlik riskleri nedeniyle devre dışı kalması, küresel arz üzerindeki baskının temel unsurlarından biri oldu.

IEA, küresel petrol arzının 2026 genelinde günlük 100,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesini ve geçen yıla göre günlük 5,7 milyon varil azalmasını öngörüyor.

Körfez üretimindeki toparlanmanın ise 2027’ye ertelendiği belirtilen raporda, küresel petrol üretiminin gelecek yıl günlük yaklaşık 8 milyon varil artmasının beklendiği kaydedildi.

IEA’dan dünyayı ilgilendiren petrol uyarısı! Arz düşüyor, fiyat baskısı artıyor 1

BRENT PETROL 9 EYLÜL’DE 113,48 DOLARI GÖRDÜ

Petrol piyasalarındaki arz sıkışıklığı fiyatlara da yansıdı. Rapora göre, Kuzey Denizi Dated Brent petrolünün ortalama fiyatı ağustosta varil başına 91 dolara yükseldi. Brent, 9 Eylül’de ise 113,48 dolar seviyesine kadar çıktı.

IEA, raporun hazırlandığı sırada Brent vadeli kontratlarının yaklaşık 105 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve bu fiyatın savaş öncesi seviyelerin yüzde 45 üzerinde bulunduğunu bildirdi.

ASIL BASKI DİZEL PİYASASINDA

IEA, petrol piyasasındaki mevcut krizin özellikle rafine ürünlerde daha belirgin hale geldiğine dikkati çekti. Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan dizel ve motorinin fiyatı ABD’de eylül ayının başında varil başına 200 doların üzerine çıktı. Bu seviyenin savaş öncesi fiyatların yüzde 94 üzerinde olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol
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