Küresel petrol talebine ilişkin beklentiler düştü

OPEC'in ForeksHaber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, Temmuz ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya 185 bin varil artarak 26 milyon 746 bin varil/gün olarak gerçekti. OPEC+'nın diğer üyelerinin üretimi ise Nisan ayındaki 14,23 milyon varil/gün seviyesinden 14,16 milyon varil/güne düştü.

2024 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 135 bin varil/gün düşürerek 2,11 milyon varil/güne indiren OPEC, küresel petrol talebinin 104,35 milyon varil/gün olacağını tahmin etti. OPEC, 2025 yılında küresel petrol talebinin 1,78 milyon varil/gün artarak 106,11 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü.

Temmuz ayı raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Haziran ayında 14,1 milyon varil azalarak 2 milyar 831 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 66,8 milyon varil arttı ve son 5 yılın ortalamasının 66,8 milyon varil azaldı. Haziran ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 2,8 gün altında 61,2 gün oldu.