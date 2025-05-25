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Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Türkiye'de her gün yeni bir dolandırıcılık vakası ortaya çıkmaya devam ediyor. Son mağdur bu kez bir kuyumcu oldu. Büyükçekmece'de 22 ayar altınını bozdurmak için gelen kadın 159 bin lira alıp mağazadan çıktı. Atölyeye giden altının üzerine bir kaplama yapıldığı ve aslında 18 gram olduğu ortaya çıktı. 40 bin lira zararı olduğunu belirten kuyumcu ardından harekete geçti.

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun
Ufuk Dağ

Büyükçekmece'de kuyumcunun mihenk taşı testini yapıp 22 ayar altın olarak 159 bin liraya satın aldığı bilekliğin, 18 ayar olduğu altın eritilince ortaya çıktı. Özel kimyasal madde işlemiyle ayarının yükseltildiği anlaşılan bilekliği satın alan kuyumcu yaklaşık 40 bin lira zarara uğrarken polisin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

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22 AYAR DEDİ! 159 BİN TL'YE BOZDURDU

Olay, 16 Mayıs'ta Büyükçekmece'deki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, paraya ihtiyacı olduğunu ve çocuğunun hastanede olduğunu söyleyen kadın, 22 ayar olarak belirttiği altın bilekliğini satmak istedi. Kuyumcu, mihenk taşıyla test ettiği bilekliğin 22 ayar olduğu belirleyerek müşterisine 159 bin lira ödedi.

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AYARI YÜKSELTİLMİŞ! 40 BİN LİRA ZARAR

Daha sonra eritme işlemi için atölyeye gönderilen bilekliğin 18 ayar olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede, altının özel kimyasal maddeyle kaplanarak ayarının olduğundan yüksek gösterildiği belirlendi. Bu yöntemle kandırılan kuyumcu, yaklaşık 40 bin lira zarara uğradı. Durumu anlayan kuyumcu Yusuf Uyanık, polise giderek şikayetçi olurken şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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OCAKTA ERİTİLDİĞİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kuyumcu Yusuf Uyanık, “22 ayar olarak belirtilen ürün 18 ayar olarak çıktı. Tabii bundan dolayı bir mağduriyetimiz var. Kullandıkları kimyasaldan dolayı bizim burada basit yöntemlerle test ettiğimizde 22 ayar olarak çıkıyor ama bunun sonucunda bu bir ocağa gidiyor. Ocakta eritildiğinde, 18 ayar olduğu raporunu aldık. Bundan sonra tabii bayanla bir iletişime geçmeye çalıştık. Salı günü bu durumu düzelteceğini söyledi ama böyle bir adım atmayınca biz de sizin aracılığınızla bunu haber yapmak istedik.

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"HER GÜN YENİ BİR ŞEY ÇIKIYOR"

Nasıl yapılıyor derseniz bu kimyasal bir olay, benim izah etmem biraz farklı olur. Kaplama ürünler geliyor, mesela üst kısmı altın ama alt kısmında demir veya tel, bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz tabii onun ağırlığından renginden anlayabiliyoruz, yakaladığımızı, ona göre işlem yapıyoruz veya işte ürünü almıyoruz, geri veriyoruz. Ama teknoloji geliştiği için kolay olmayan yöntemlerde var çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor. Biz artık firma olarak aldığımız kararla tanımadığımız kimseden hurda alımı yapmayacağız.

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"DAHA SIKI DENETİM LAZIM"

Bunun organize bir kötülük olduğunu düşünüyoruz ve bunun için devletin daha sıkı denetim yapıp bunun önüne geçmesini istiyoruz. Aslında bunu söylememiz haber bültenlerine vermemizin sebebi de bu neden bir denetimsizlik var? Bu açığın kapanmasını ve esnafların bu durumdan kurtulmasını istiyoruz.

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Bunu anlama yöntemi yok mu? Var tabi çokça pahalı cihazlarla bunu anlayabiliyoruz. Bunda her yerde bulunduramayız. Yani biz de şu an yok, eski usul yöntemlerle anlamaya çalışıyoruz. Tabi gözümüzden kaçanlar da oluyor olduğunda da bunun maddi olarak zararını bizler çekiyoruz ve bu konuda mustaribiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Altın 22 ayar 18 ayar
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