LNG piyasası arz kesintilerine rağmen büyüdü!

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı, Orta Doğu’daki arz kesintilerine rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,8 artarak 112,2 milyon tona yükseldi.

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) 2026 ilk çeyrek LNG piyasasına ilişkin raporundan derlediği verilere göre, ABD-İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleriyle, mart başında Orta Doğu’daki LNG tesislerinin hedef alınmasına rağmen küresel ihracat artışını sürdürdü.

Bölgede tesislerin zarar görmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin aksaması nedeniyle düşen ihracat kapasitesi, başta ABD olmak üzere diğer üreticilerin sevkiyat artışıyla dengelendi.

ABD’de mevcut sıvılaştırma terminallerindeki işletme oranlarının yükselmesi ve Corpus Christi Stage III genişleme projesi kapsamında yeni ünitelerin devreye alınması ihracat artışını destekledi. Kanada’da faaliyete geçen LNG Canada tesisinin de küresel arz artışına katkı sağladığı değerlendiriliyor.

ABD’NİN İHRACATI YÜZDE 23,2 ARTTI

ABD’nin LNG ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artarak 32,3 milyon tona yükseldi. Bu artışla ülkenin küresel LNG ticaretindeki payı yüzde 28,8’e çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

Avustralya’nın ihracatı aynı dönemde yüzde 5,4 artışla 19,9 milyon ton olurken, Katar tesislerine yönelik saldırıların etkisiyle ihracat sıralamasında geriledi.
Katar’ın LNG ihracatı ise ilk çeyrekte yüzde 33,2 azalarak 14,7 milyon tona düştü. Ras Laffan tesisinde yaşanan kesintilerin toplam kapasiteyi yüzde 17 azaltacağı tahmin ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Das tesisindeki aksaklıklar nedeniyle ihracat yüzde 39,6 düşüşle 0,97 milyon tona geriledi.
Rusya’nın LNG ihracatı ise aynı dönemde yüzde 8,3 artarak 8,9 milyon tona çıktı. Bu artışta Katar’ın pazardaki kaybının etkili olduğu değerlendiriliyor.

ASYA’DA İTHALAT SINIRLI ARTTI

Asya piyasasında LNG ithalatı ilk çeyrekte yüzde 1 artarak 66,9 milyon tona ulaştı.

Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’ın toplam ithalatı yüzde 0,6 artışla 51,74 milyon ton olurken, Çin’in ithalatı yüzde 6,3 azalarak 14,4 milyon tona geriledi. Bu düşüşte yerli üretim artışı, Rusya’dan boru gazı tedariki ve yeniden ihracat eğilimi etkili oldu.

Japonya’nın ithalatı 18,2 milyon ton seviyesinde sabit kalırken, Güney Kore’nin ithalatı yüzde 6,9 artışla 13,4 milyon tona yükseldi.

AVRUPA’NIN LNG TALEBİ ARTTI

Türkiye ve İngiltere’nin dahil edildiği Avrupa piyasasında LNG ithalatı ilk çeyrekte yüzde 11,1 artarak yaklaşık 40 milyon tona ulaştı. Bölgenin küresel LNG talebindeki payı yüzde 35,1 olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkelerinin ithalatı ise yüzde 12 artışla 28,3 milyon tona çıktı. LNG’nin toplam gaz ithalatı içindeki payı yüzde 50,6’ya yükselirken, artışta soğuk hava koşulları ve depolardaki doluluk oranlarının düşmesi etkili oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttıABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Teknoloji devinden şaşırtan karar! Bursa'daki fabrikada 1.400 kişiyi işten çıkaracakTeknoloji devinden şaşırtan karar! Bursa'daki fabrikada 1.400 kişiyi işten çıkaracak

En Çok Okunan Haberler
Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

