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OPEC'in petrol üretimi haziranda günlük 80 bin varil azaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 16:50
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Küresel petrol talebinde bu yıl, geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 250 bin varil, gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 850 bin varil artış bekleniyor. Üretim, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da günlük 76 bin varil düşüş gösterdi. Aynı dönemde, günlük üretim Libya'da 24 bin varil, Venezuela'da 21 bin varil artış kaydetti.

OPEC'in petrol üretimi haziranda günlük 80 bin varil azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda önceki aya göre günlük 80 bin varil azalarak 26 milyon 566 bin varile geriledi. OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, haziranda ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan'da azalırken, günlük üretim en fazla Libya ve Venezuela'da arttı.

OPEC'in ham petrol üretimi haziranda önceki aya göre günlük 80 bin varil azalarak 26 milyon 566 bin varile geriledi.

Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi ise bir önceki aya kıyasla 125 bin varil azalarak 40 milyon 801 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, KÜRESEL PETROL TALEBİ ÖNGÖRÜSÜNÜ DEĞİŞTİRMEDİ

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü ise değiştirmedi. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl, geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 250 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile ulaşması bekleniyor.

Küresel petrol talebi görünümünde OECD bölgesinden gelen gerçek veriler nedeniyle yılın ilk çeyreğine ilişkin bazı aşağı yönlü düzeltmeler yapıldı. Ancak bu durum, OECD dışı ülkelerin aynı dönemde beklenenden daha iyi performans göstermesiyle dengelendi.

OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 190 bin varil artışla 45 milyon 840 bin varil olacağı tahmin ediliyor. OECD dışı ülkelerde ise talebin bu yıl günlük 2 milyon 60 bin varil artarak 58 milyon 620 bin varil olacağı öngörülüyor.

Bu artışta, hava yolu ve kamyon taşımacılığı dahil olmak üzere kara yolu ulaşımının yanı sıra OECD üyesi olmayan ülkelerde sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki talebin etkili olması bekleniyor. Ayrıca Çin ve Orta Doğu başta olmak üzere OECD dışı ülkelerdeki petrokimya kapasite artışlarının da katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 850 bin varil artışla 106 milyon 310 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde, talebin OECD ülkelerinde günlük 110 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 740 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

(AA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
Petrol OPEC dolar varil petrol
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