Petrol 100 dolara hızla yaklaşıyor: 'Yeni ve uzun süreli' endişe

Petrol, Orta Doğu'da tekrar başlayan saldırıların arz kesintilerine dair endişeleri artırmasıyla 9 Eylül 2026 çarşamba günü üst üste dördüncü seansta yükseldi. Fiyatlarda erken işlemlerde 1 doların üzerinde artış kaydedildi. Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 1,4 yükselerek varil başına 99,33 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 1,4 artışla 94,34 dolardan işlem gördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Brent petrol fiyatları, 6 aydır devam eden savaşta kalıcı bir çözüme ulaşılacağına dair umutların azalması ve çatışmaların tekrar alevlenmesiyle ağustos başından bu yana yaklaşık dörtte bir oranında yükselirken fiyatlar böylece kritik 100 dolar/varil seviyesine hızla yaklaşıyor. Orta Doğu'daki savaş ise tekrardan şiddetlendi.

"PİYASANIN ÖNEMLİ BİR RİSK PRİMİNİ FİYATLAMAYA DEVAM ETMESİ MUHTEMEL"

ING analistleri bir notta, "Son gelişmeler, barış görüşmelerinin yeniden başlamasından hâlâ oldukça uzak olduğumuz görüşünü güçlendiriyor. Bu süreçte piyasanın önemli bir risk primini fiyatlamaya devam etmesi muhtemel" değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Son saldırıların, Orta Doğu'daki petrol arzında yaşanan kesintilerin daha da derinleşmesi riskini artırdığı, bölgedeki enerji altyapısına ve kritik deniz taşımacılığı güzergahlarına yönelik saldırılar sebebiyle petrol arzının baskı altında bulunduğu kaydedildi.

"PETROL ARZINDA YENİ VE UZUN SÜRELİ BİR KESİNTİ YAŞANABİLECEĞİNE İLİŞKİN ENDİŞELERİ ARTIRDI"

OCBC analistlerinin de bir notta, "İran’ın Suudi Arabistan’daki enerji tesislerine yönelik saldırıları ve ardından beş İran tankerinin imha edilmesi, petrol arzında yeni ve uzun süreli bir kesinti yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.