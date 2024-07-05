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  4. Petrol fiyatları kritik seviyeye yakın! 87,09 dolardan işlem görüyor

Petrol fiyatları kritik seviyeye yakın! 87,09 dolardan işlem görüyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 09:57
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,09 dolardan işlem görüyor. Dün 87,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,43 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol fiyatları kritik seviyeye yakın! 87,09 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 azalarak 87,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,69 dolardan alıcı buldu.

NİSANDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, nisandan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Fiyatların artışında dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş yaşandığını gösteren verilerin ülkede talebin arttığına işaret etmesi etkili oldu.

STOKLARDA SON DURUM

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 200 bin varil düşüş kaydetti.

Ayrıca yaz sezonunda seyahatlerin artacağı beklentisi de talebin yükselmeye devam edeceği düşüncesini destekleyerek fiyatların artışında etkili oluyor.

Piyasa oyuncuları, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların petrol arzı üzerindeki etkisini de yakından takip ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu. Husiler, ABD ile İngiltere'nin ise bu hafta ülkeye 19 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan, ABD'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığını gösteren veriler fiyatlarda kısmi düşüşe sebep oluyor.

Son verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentisinin altında arttı. Haziranda yıllık ücret ise yüzde 4,9 artarak Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti. Ayrıca, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Haziran ile biten haftada 238 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Brent petrolde teknik olarak 87,85 ile 88,93 dolar aralığının direnç, 86,77 ile 85,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)

Express


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Brent petrol dolar varil
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