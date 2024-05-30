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Petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyir! ABD verileri bekleniyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.05.2024 10:10
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,17 dolardan işlem görüyor. Dün 84,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,43 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyir! ABD verileri bekleniyor

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalarak 83,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,03 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, ABD'de faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ve enflasyondaki dalgalanmaların etkisiyle aşağı yönlü hareketlendi.

FED BEJ RAPORUNDA KÖTÜMSERLİK HAKİM

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayınladığı Bej Kitap raporu, ülkede genel ekonomik görünümün kısmen kötüleştiğini ortaya koydu.

Analistler, bugün açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerinin Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını öngörüyor.

Ayrıca ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,08 artışla 105,115 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

ABD'DE HAM PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde düşüş olması ülkede talebin yaz ayları öncesi toparlandığına işaret ederek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 490 bin varil azaldığını öngördü. Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin yükseldiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

PETROL DEVLERİ BULUŞACAK

Piyasa oyuncuları dünyanın en büyük petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun 2 Haziran'da yapacağı toplantıyı bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,34 ile 85,96 dolar aralığının direnç, 82,80 ile 81,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol abd varil
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