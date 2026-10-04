Petrol piyasasının beklediği OPEC+ kararı açıklandı!

Petrol piyasalarının yakından takip ettiği OPEC+ toplantısından karar çıktı. Suudi Arabistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülke, kasım ayında petrol üretim hedeflerini değiştirmeme kararı aldı. Ülkeler, eylül ayı için belirlenen üretim seviyelerini kasımda da koruyacak.

ÜRETİM ARTIŞLARINA ARA DEVAM EDECEK

OPEC+ ülkeleri, yıllarca devam eden üretim kesintilerinin ardından 2026'nın büyük bölümünde üretim hedeflerini artırmıştı. Ancak Orta Doğu'daki savaş nedeniyle söz konusu artışların önemli bir bölümü fiili üretime yansımadı.

Reuters'ın aktardığı OPEC verilerine göre, grubun 7 çekirdek üyesinin petrol üretimi ağustos ayında günlük 25 milyon varil olarak gerçekleşti. Üretim temmuz ayına göre günlük 630 bin varil artmasına rağmen savaş öncesindeki şubat seviyesinin yaklaşık 5 milyon varil altında kaldı.

OPEC+ bünyesinde ülkelerin büyük bölümünü kapsayan yaklaşık günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi de uygulanmaya devam ediyor.

İRAN SAVAŞI ÜRETİM PLANLARINI ETKİLEDİ

OPEC+'ın üretim politikasında Orta Doğu'daki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Körfez ülkelerinin petrol ihracatında kesintiler yaşanırken, bazı OPEC+ üreticileri belirlenen üretim hedeflerinin altında kaldı. Reuters'a göre Körfez üreticilerinin ihracatı son aylarda normal seviyelerin yüzde 60-80'i arasında dalgalandı.

Savaş aynı zamanda OPEC+'ın 2027 üretim kotalarını belirlemek için yürüttüğü üretim kapasitesi incelemesini de geciktirdi. Çatışmaların gelecekteki üretim kapasitesine ilişkin tahminleri belirsiz hale getirdiği belirtiliyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 1 KASIM'DA

OPEC+ ülkeleri, küresel petrol piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere aylık toplantılarını sürdürecek.

Grubun bir sonraki toplantısının 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yedi ülke ayrıca üretim anlaşmasına tam uyum konusundaki taahhütlerini yineledi.