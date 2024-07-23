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Rusya'da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 15:21
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Rusya'da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanacak. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak kararı duyururken yasağın eylül ve ekimi de kapsamasına yönelik değerlendirmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Rusya'da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini söyledi.

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Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Benzin ihracatına yönelik 1 aylık yasak getirdiklerini aktaran Novak, "1 Eylül'e kadar ambargo kararımız var. Şimdi temmuza istisna getirildi ve 1 Ağustos'tan itibaren istisna sona eriyor. Yani 1 Ağustos'tan itibaren yasak yürürlüğe girecek." dedi.

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere ihracata muafiyet getirmişti.

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.

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Express
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Rusya Petrol yasak
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