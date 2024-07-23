Rusya'da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini söyledi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Benzin ihracatına yönelik 1 aylık yasak getirdiklerini aktaran Novak, "1 Eylül'e kadar ambargo kararımız var. Şimdi temmuza istisna getirildi ve 1 Ağustos'tan itibaren istisna sona eriyor. Yani 1 Ağustos'tan itibaren yasak yürürlüğe girecek." dedi.

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere ihracata muafiyet getirmişti.

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.