'Sıra ona geldi' Altından sonra işaret etti! 'En çok kazandıran...'

Altın, dolar, euro, mevduat, borsa... Yılın ilk yarısı geride kalırken yatırım araçlarının bu süreçteki performansları en çok merak edilenlerden oldu. Öte yandan yatırımcılar, bundan sonraki süreçte hangi yatırım aracının öne çıkacağına dair beklentileri ve değerlendirmeleri araştırıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve euro ile ilgili tahminlerini aktarırken gümüşle ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"ARTIK SIRA GÜMÜŞE GELDİ"

TV100 yayınında konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk yarısına baktığımız zaman da yine en çok kazandıran altın oldu. Son 22 ve 23 yıla baktığımız zaman altın o birinciliği elden bırakmadı. Yine 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yine birinci sırada altın var ama ikinci sırada euro var. Euro özellikle pariteden dolayı doların zayıflaması Euro dolar paritesini 1.18 seviyesine kadar yükseltti. Euro ikinci sırayı aldı. Mevduatlar getirdi. Dolar yine en az kazandıran oldu. Borsa kazandırmadı. Borsada son 2 haftadır yukarı yönlü hareketler var ama genel itibarıyla değerli emtia grubunda altının biraz daha başı çektiğini gözlemliyoruz. Yılın ikinci yarısına baktığımız zaman beklentimiz şu yönde... Yine gram altın yıllık getirisini verdiği için artık sıra gümüşe geldi"

"YÜKSELİŞ YÖNLÜ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Memiş devamında "Yılın ikinci yarısında sıra gümüşte. Beklentimiz o yönde. Yine Euro tarafında yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Kısa vadeli kar satışları zaman zaman gelebilir euro dolar paritesinde. 1.18 seviyesinin üzerini gördük ama muhtemelen 1.16,50 seviyesine kadar tekrar sarkar ama yıl sonuna kadar 1.20 seviyesinin üzerini görebiliriz Euro tarafında" şeklinde konuştu.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan Memiş "Bu hafta küresel piyasalarda önemli bir haber akışı yok. Yani sadece Fed tutanakları yayınlanacak. Diğer yandan Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yine tarifelerle ilgili ülkelere mektupları var. Bu tarafı yakından takip etmeye devam ediyoruz ama altın fiyatları artık Temmuz ayı itibarıyla yavaş yavaş alım seviyelerine geldi. İki hafta önce çok iyi alım fırsatları sundu. Hem gram altın tarafında hem ons altın tarafında. Yine 2 hafta önceki bu alım fırsatlarını kaçıran yatırımcısı bu Temmuz ayını değerlendirebilir. Düşüşler çok kalıcı olmaz ve yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Özellikle bu yıl yine yılın ikinci yarısında gram altın tarafında beklentimiz 4.500 lira, ons altın tarafında da 3.500 dolar" dedi.