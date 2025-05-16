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Son dakika altın fiyatları 16 Mayıs 2025 | Gram altın 4 bin TL'nin altına düştü, kuyumcular hareketlendi: Alım fırsatı mı?

Son dakika altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl rekor üstüne rekor kıran altında ibre terse döndü ve bu hafta son 6 ayın en sert düşüşü yaşandı. Gram altın yeniden 4 bin TL'nin altına inerken, "Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve yarım altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Yaşan düşüşün ardından kuyumcular ise hareketlendi. Peki bu düşüş yatırım fırsatı mı? Altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi?

Son dakika altın fiyatları 16 Mayıs 2025 | Gram altın 4 bin TL'nin altına düştü, kuyumcular hareketlendi: Alım fırsatı mı?
Devrim Karadağ

Son yılların en çok kazandıran yatırım aracı olan altında düşüş sürüyor. Özellikle Türkiye'de vatandaşın en çok güvendiği ve güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarında ibre terse döndü. Altın piyasaları bu hafta son 6 ayın en sert düşüşünü yaşarken herkesin gram altın 4 bin TL'nin altında indi. Yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını yakından takip ederken, bir yandan da "Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve yarım altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Kuyumcular da ise hareketlilik arttı. Peki altındaki düşüş bir yatırım fırsatı mı? Altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi? İşte detaylar...

GRAM ALTIN 4 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Son yılların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatlarında ibre terse döndü. 1 Ocak 2025 tarihinde 2 bin 965 TL olan gram altın 4 bin 500 TL'ye kadar yükselmişti. Son günlerde gelen düşüş dalgasıyla gram altın 4 bin TL'nin altına indi.

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Gram altın böylelikle 1 ay önceki fiyatına geri döndü ve 4 bin 50 TL'den 3 bin 950 TL'ye düştü.

Gram altın haftanın son günü ise biraz hareketlendi ve yeniden yükseldi.

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KUYUMCULAR HAREKETLENDİ

Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası kuyumcular ise hareketlendi. 4 bin 500 TL sınırından dönüp, 3 bin 950'lere kadar gerileyen altında alım için bekleyenler harekete geçti.

SON 1 AYDA 80 BİN TL DÜŞTÜ

ATV Haber'e konuşan kuyumcu İsa Kahraman geçtiğimiz ay 460 bin TL olan bir setin 380 bin TL'ye kadar gerilediğini söyledi.

AJDA BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL? SON 1 HAFTADA GERİLEDİ

Son dönemde çok popüler olan ajda bilezik için de benzer değerlendirmelerde bulunan Kahraman "Geçtiğimiz hafta 41 bin TL'ye sattığımız ajda bilezikler, bu hafta altının düşmesiyle 38 bin 500 TL'ye kadar geriledi." diye konuştu.

ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

"Altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi"? sorularına kısa vadede yanıt vermenin zor olduğunu belirten uzmanlar yine de "Altın geldiği yeri unutmaz" yorumunda bulunuyor.

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16 MAYIS 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.047 TL

Satış fiyatı: 4.050 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.475 TL

Satış fiyatı: 6.621 TL

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Yarım altın

Alış fiyatı: 12.910 TL

Satış fiyatı: 13.243 TL

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.028,00
4.028,44
% -0.13
09:17
Ons Altın / TL
125.094,71
125.127,18
% -0.26
09:32
Ons Altın / USD
3.221,21
3.221,62
% -0.58
09:32
Çeyrek Altın
6.444,80
6.586,50
% -0.13
09:17
Yarım Altın
12.849,32
13.172,99
% -0.13
09:17
Ziynet Altın
25.779,21
26.265,42
% -0.13
09:17
Cumhuriyet Altını
26.839,00
27.244,00
% 0.18
16:58
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