SON DAKİKA | Altın kaçakçılığına yönelik yeni operasyon! 7 büyük şirket de aralarında

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev altın kaçakçılığı soruşturması sürüyor. İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik operasyonun yankıları sürerken, jandarma ekipleri sabah saatlerinde 7 büyük şirkete daha eş zamanlı baskın düzenledi. Söz konusu şirketler arasında ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketleri de var.

Devrim Karadağ

Son dakika: İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik operasyonun yankıları sürerken, jandarma ekipleri sabah saatlerinde 7 büyük şirkete daha eş zamanlı baskın düzenledi. Söz konusu operasyonun altın kaçakçılığına yönelik yeni bir dalga olduğu belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamındaki yeni operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yaptı.

GÖZALTILAR VAR

Bu şirketlerin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

