Spot piyasada doğal gaz fiyatları (12 Mart 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 932 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 973 bin 212 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 762 bin 414 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 932 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 405 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 678 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 185 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 222 milyon 276 bin 361 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 222 milyon 423 bin 231 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA

doğal gaz
