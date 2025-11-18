Spot piyasada doğal gaz fiyatları (18 Kasım 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 854 bin 796 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 354 bin 470 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 466 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 822 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 189 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 742 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 184 milyon 629 bin 84 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 184 milyon 254 bin 344 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır