Spot piyasada doğal gaz fiyatları (6 Mart 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 578 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 148 bin 330 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 428 bin 465 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 578 lira 99 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 972 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 307 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 850 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 308 bin 345 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 227 milyon 480 bin 548 metreküp olarak kayıtlara geçti.
