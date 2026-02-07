FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (7 Şubat 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 653 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (7 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 831 bin 625 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 726 bin 173 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 653 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 125 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 385 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 920 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 268 bin 891 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 224 milyon 329 bin 837 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA

