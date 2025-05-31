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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 13 bin 546 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 439 bin 125 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 905 bin 431 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 546 lira 92 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 670 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 224 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 869 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 883 bin 845 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 208 bin 370 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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