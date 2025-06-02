Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 325 bin 150 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 39 milyon 827 bin 150 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 894 lira 29 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 749 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 589 lira, satış fiyatı ise 13 bin 199 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 170 bin 602 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 139 bin 578 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır