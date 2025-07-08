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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 651 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 878 bin 568 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 495 bin 906 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 651 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı da 606 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 384 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 919 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 800 bin 15 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 734 bin 309 metreküp olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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