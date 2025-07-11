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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 543 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 986 bin 495 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 20 milyon 528 bin 709 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 543 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 443 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 270 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 816 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 756 bin 613 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 979 bin 330 metreküp olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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