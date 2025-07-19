Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 735 bin 65 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 475 bin 50 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 471 lira 50 kuruş, gaz ticaret miktarı da 880 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 195 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 747 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 181 bin 547 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 bin 899 lira 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır