Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 392 bin 616 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 356 bin 204 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 430 lira 65 kuruş, gaz ticaret miktarı da 928 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 152 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 709 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 214 bin 975 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 147 milyon 77 bin 279 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır