Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 445 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 161 bin 889 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 636 bin 548 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 445 lira 5 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 496 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 167 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 722 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 849 bin 76 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 153 bin 787 metreküp olarak kayıtlara geçti.
