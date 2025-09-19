Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 861 bin 470 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 301 bin 102 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 274 lira 92 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 901 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 988 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 561 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 724 bin 494 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 460 bin 721 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır