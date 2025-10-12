Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 31 milyon 163 bin 854 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 15 milyon 789 bin 934 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 297 lira 80 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 180 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 12 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 582 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 524 bin 504 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 828 bin 761 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır