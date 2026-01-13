FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (13 Ocak 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 599 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (13 Ocak 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,2 artarak 2 milyar 127 milyon 242 bin 694 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 03.00'te 2 bin 599 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 248 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 260 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 562 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.

