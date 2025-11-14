FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (14 Kasım 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (14 Kasım 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,3 azalarak 1 milyar 519 milyon 396 bin 382 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 ile 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 906 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 924 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Anahtar Kelimeler:
elektrik
