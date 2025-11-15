FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (15 Kasım 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 717 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,7 azalarak 1 milyar 234 milyon 951 bin 745 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 717 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 548 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 556 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Anahtar Kelimeler:
elektrik
