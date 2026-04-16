Spot piyasada elektrik fiyatları (16 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 51,6 azalarak 201 milyon 338 bin 235 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 1275 lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'de 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 401 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 434 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 570 lira, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

