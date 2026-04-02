Spot piyasada elektrik fiyatları (2 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,1 artarak 410 milyon 831 bin 251 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te 167 lira 38 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 693 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 848 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

