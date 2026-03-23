Spot piyasada elektrik fiyatları (23 Mart 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,9 azalarak 1 milyar 37 milyon 679 bin 467 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00'de 2 bin 532 lira 17 kuruş, en düşük 23.00'te 439 lira 47 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1625 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1641 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 231 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

