Spot piyasada elektrik fiyatları (23 Şubat 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 235 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (23 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,4 artarak 1 milyar 340 milyon 725 bin 813 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 05.00, 06.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 15.00'te 235 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 271 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 249 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA

