Spot piyasada elektrik fiyatları (23 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,4 artarak 1 milyar 340 milyon 725 bin 813 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 05.00, 06.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 15.00'te 235 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 271 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 249 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

