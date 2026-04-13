Tonlarca altınını Türkiye'ye getirmek için uğraşıyor: "Yeminimi bozuyorum"

Elazığlı iş insanı Sait Ali Bayrak, İsviçre'deki bir banka kasasında babasından miras kaldığını iddia ettiği 6 ton altının varlığını Türkiye’ye getirmek için başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yeminini bozduğunu ifade eden Bayrak, dönemin İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz’un Elazığ’a gelerek kendisine misafir olduğunu ve büyükelçiden konunun çözüleceğine dair söz aldıklarını ancak yıllardır bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

İş insanı Sait Ali Bayrak, rahatsızlanan annesinin 2005 yılında hastane odasında kendisine babasından kalma 6 dev sandık içerisinde yaklaşık 6 ton altının İsviçre’deki bir bankada olduğunu söylemesi üzerine, Zürih’e giderek altınları almak istedi. Altınların ülke dışına çıkarılmasına izin verilmemesi üzerine Bayrak, hukuk mücadelesi başlattı. Dönemin İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz’un Elazığ’a gelerek kendisine misafir olduğunu belirten Bayrak, büyükelçiden konunun çözüleceğine dair söz aldıklarını ancak yıllardır bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

"KENDİ ARAMIZDA BİR AKİT YAPTIK"

Hukuk mücadelesinde bugüne dek önemli bir gelişme olmadığını ifade eden Bayrak, “Bilindiği gibi kamuoyu tarafından çok iyi bilinen ve bizim İsviçre Credit Suisse Bankası'yla olan sorunumuzla ilgili uzun bir süre oldu. Konu sessizliğe büründü. Nedenine gelince, bundan 14 sene önce İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Raimund Kunz ilk önce beni İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun konutuna davet etti. Orada bir görüşme yaptık İsviçreli yetkililerle. Devamında, ‘Ben Elazığ'a senin evine gelmek istiyorum’ dedi. Sayın Büyükelçi Elazığ'a geldi. İki gün misafir ettik. Bir gece de benim kendi evimde misafir kaldı. Biz kendi aramızda bir akit yaptık. Sayın Büyükelçi dedi ki; ‘Ben şu anda İsviçre Konfederasyonu Devletinin Başkanı adına, devlet adına şu anda sizin evinizde bulunuyorum. Bize bir akit yapın. Biz sizin kültürünüzü biliyoruz. Bize bir söz verin. Bu konuyla ilgili lütfen konuşmayın. Biz bu sorunuzu çözeriz’ diye. Biz bekledik, yıllar geçti. Maalesef yaptıkları hiçbir şey olmadı” dedi.

"O VARLIKLAR ELAZIĞ’A GELECEK"

Söz konusu bankanın el değiştirmesinin ardından sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Bayrak, “Maalesef bugün bu meydandan bu akidi, bu sözü, bu yemini bozarak oluşan gelişmeleri anlatmak istiyorum. Bilindiği gibi Credit Suisse Bankası bu baskılara dayanmayarak iflasını vermek zorunda kaldı ve iflas etti. Bu bankanın külli yönünü örtmek için bunu getirip UBS Bank'a devrettiler. UBS Bank bu sorumluluğu üstlendi. Şu anda bizim muhatabımız UBS Bankası’dır. Ama bunu çok iyi bilsinler ki bu UBS Bank'ın da akıbeti, sonu, umarım ki Credit Suisse gibi olur. Şu anda biz bu aşamadayız ve öyle inanıyorum ki bugün aldığımız bu startla beraber bu sonu bütün dünya kamuoyunun önüne çıkacaktır ve bu sorunun altından çıkmayacaklardır. Bu meydanda diyorum ki, o varlıklar Elazığ'a gelecek. Biz o varlıklara ulaşacağız. Biz o varlıkları alacağız” diye konuştu.

13 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
