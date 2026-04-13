Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

ABD-İran görüşmelerinden sonuç alınamaması ve ABD'nin abluka kararıyla altın düştü. Finans analisti İslam Memiş'ten piyasalara dair çarpıcı yorumlar geldi.

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Geçtiğimiz hafta, Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine dair umutlar ortaya çıkmıştı ancak ABD-İran görüşmelerinden gelen ilk sonuçlar, piyasalarda tedirginlik olarak karşılık buldu. Son olarak ABD'den gelen ablukaya kararıyla çatışmaların tekrar alevlenebileceğine yönelik korkular körüklendi. Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve Hürmüz'e dair risklerle petrol fiyatı yükseldi, bunun da enflasyon endişesi yaratması ve Fed'in faiz indirimine dair beklentileri azaltmasıyla altın fiyatları yeni haftada düşüş yaşadı. Finans Analisti İslam Memiş'ten piyasalara ve altına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları, piyasalarda son durum ve altın yorumları...

Altın için İslam Memiş ten yeni çıkış Bu hafta da görmüş olacağız 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4740 dolar, en düşük 4644 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 14.22 itibarıyla 4722 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın için İslam Memiş ten yeni çıkış Bu hafta da görmüş olacağız 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6824 TL, en düşük 6673 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 14.22 itibarıyla 6790 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın için İslam Memiş ten yeni çıkış Bu hafta da görmüş olacağız 3

"PİYASALAR YİNE SAVAŞI FİYATLAMAYA BAŞLADI"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmalardan bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla piyasalar yine savaşı fiyatlamaya başladı. Özellikle ablukaya alınan bir süreç var ve piyasalar da ablukaya alındı. İki ihtimal vardı. Ya olumlu ya olumsuz bir sonuç çıkacaktı. Şu anda olumsuz fiyatlamayı gündeme getiren bir piyasaya başladık. Petrol fiyatları 106 doları gördü. Şu anda 104 dolar seviyesinde. Altın, gümüş... Petrol karşısındaki bütün enstrümanlar haftaya satıcılı başladı. Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4730 dolar seviyesinde. Teknik olarak yine 4650 dolar seviyesi aşağıda güçlü bir destek seviyesi. Yukarıda 4900 dolar seviyesi güçlü bir direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz.

Altın için İslam Memiş ten yeni çıkış Bu hafta da görmüş olacağız 4

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA BU SÜRECİ UZATACAKLAR"

Bir kırılma içinde aşağıda 4650 dolar seviyesi var. Yine olumlu haber akışları gelirse de 4900 dolar seviyesinin üzerini zorlayan bir trend var. Buradaki belirsizlik devam ediyor. Mümkün olduğunca bu süreci uzatacaklar. Mümkün olduğunca bu manipülasyon piyasasıyla kazanmaya devam edecekler.

Altın için İslam Memiş ten yeni çıkış Bu hafta da görmüş olacağız 5

Bu haftayı da böyle Orta Doğu'dan gelen haber akışlarıyla manipüle edecekler. Bu hafta da piyasalarda da bir istikrar olmadığını görmüş olacağız.

Altın için İslam Memiş ten yeni çıkış Bu hafta da görmüş olacağız 6

"YIL SONUNA KADAR HER AY BU MANİPÜLASYON PİYASASI DEVAM EDECEK"

Her ne kadar perde önünde ülke liderleri bu taraf noktasında açıklamalar yapsa da aslında perde arkasında her tarafın kendi aralarında baronları var. Yani büyük balinalar var. İşte bu arkadaki balinalar aslında kazananlar. Aslında bir noktada İran'da barış gelmesini istemeyen gruplar da var. Yani bunlar da gizli tarafta faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Her şekilde süreç devam ediyor. Sonuç itibarıyla yatırımcıların yapacakları çok şey yok. Yani burada uzun vadeli strateji satın alacaksınız. Uzun vadeli bir planlama yapacaksınız. Ocak ayında ne söylemişsek aynısı geçerli. Yıl sonuna kadar her ay her ay bu manipülasyon piyasası devam edecek. Ama bugünleri fırsata çeviren yatırımcılar kim olacak? Yine uzun vadeli strateji olarak yine altın ve gümüş tarafındaki düşüşleri bir fırsat olarak değerlendiren yatırımcısı yine bu yıl dövize kıyasla biraz daha performans iyi geçebilir.

Altın için İslam Memiş ten yeni çıkış Bu hafta da görmüş olacağız 7

"BU YIL PARADAN PARA KAZANMA DÖNEMİ DEĞİL"

Yılın ikinci yarısında yine borsa tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor ama sonuç itibarıyla yatırımcı fiyata değil miktara odaklanacak, ekranı kapatacak, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirecek. Yoluna devam edecek. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü bu yıl paradan para kazanma dönemi değil"

Altın için İslam Memiş ten yeni çıkış Bu hafta da görmüş olacağız 8

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için İslam Memiş ten yeni çıkış Bu hafta da görmüş olacağız 9

13 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.22 itibarıyla 4.722 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.22 itibarıyla 6.790 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.22 itibarıyla 11.102 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.22 itibarıyla 22.204 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.22 itibarıyla 46.028 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 14.22 itibarıyla 113.363 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.776,52
6.777,44
% -0.52
15:07
Ons Altın / TL
210.480,66
210.563,63
% -0.64
15:22
Ons Altın / USD
4.707,16
4.707,71
% -0.88
15:22
Çeyrek Altın
10.842,42
11.081,11
% -0.52
15:07
Yarım Altın
21.617,08
22.162,21
% -0.52
15:07
Ziynet Altın
43.369,70
44.188,88
% -0.52
15:07
Cumhuriyet Altını
45.125,00
45.810,00
% -0.63
14:30
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

