Spot piyasada elektrik fiyatları (25 Aralık 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (25 Aralık 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,94 artarak 2 milyar 163 milyon 273 bin 227 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-11.00, 14.00-19.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 2 bin 499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 165 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 197 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 299 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
elektrik
