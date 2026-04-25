Spot piyasada elektrik fiyatları (25 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 42 azalarak 315 milyon 280 bin 687 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük 08.00-16.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 625 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 730 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır