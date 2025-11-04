FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (4 Kasım 2025 Salı)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 501 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (4 Kasım 2025 Salı)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,8 azalarak 1 milyar 566 milyon 726 bin 881 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00 ve 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 501 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 780 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 795 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1501 lira olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

elektrik
