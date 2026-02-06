FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Şubat 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1075 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,02 azalarak 1 milyar 478 milyon 2 bin 400 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00, 18.00 ve 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1075 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 481 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 516 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA

