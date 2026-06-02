Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Yüksek bedellerle alınan yazlıkların, son dönemde artan aidat ve bakım masrafı, yol masrafı, yeme içme maliyeti gibi kalemler nedeniyle orta sınıf için lüks haline geldiği, vatandaşların artık yazlıklarını satıp gelir getiren mülk alma veya memlekete ev yapma yolunu seçmeye başladığı öğrenildi.

Hande Dağ

Yıllardır pek çok vatandaşın yaşamındaki hedeflerinden olan yaşanacak evin ardından yazlık alma konusunda artık ana yönelim değişmeye başladı. Yazlık sahibi olmanın, özellikle orta gelir grubu için bir lüks haline geldiği vurgulanırken hem yazlığa sahip olma bedeli, hem yüksek aidatlar hem de her sene aynı yerde tatil yapma mecburiyeti ve ulaşım, yemek gibi masrafların mevcut yazlık sahiplerini satışa yönelttiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; bu mülk sahipleri evlerini ya satıyor ya da kiralıyor. Bu yeni trendin emlak sitelerindeki satılık yazlık ilanlarını da artırdığı vurgulandı.

SATAMAYANLAR KİRAYA VERİYOR

Özellikle Ege ve Akdeniz sahil şeridinde yoğunlaşan yazlıkların satış ilanlarında artış olduğu, ancak yüksek faiz oranları, krediye erişim güçlüğü ve nakit sıkışıklığı gibi nedenlerle söz konusu evlerin de aylarca alıcı beklediği kaydedildi. Aylarca bekleyip mülkünü satamayanların ise evinde birkaç hafta kalıp kalan dönemi sezonluk ya da gecelik kiraya vererek gelire dönüştürmeye çalıştığı belirtildi.

"BUGÜN SADECE MASRAF KAPISI"

Gayrimenkul uzmanı Selim Ataç'ın "Eskiden yazlık konutlar güvenli bir yatırım aracı ve statü sembolüydü. Bugün ise sadece masraf kapısı. Bir de her yıl aynı yere gitmek, tatil hissi vermiyor. Aynı zamanda yılda maksimum bir ay kalınabilen bir yer. Tüketiciler de âtıl kalacak yeri getiriye dönüştürmek, bu gelirle istedikleri yerde tatil yapmak gibi yol izliyor" dediği aktarıldı.

"SAHİL BÖLGELERİNDE YAZLIK İLANLAR GEÇEN YILLARA GÖRE CİDDİ ARTIŞ GÖSTERDİ"

Marmaris’te emlak danışmanlığı yapan Gözde Karaböcek'in ise "Sahil bölgelerinde yazlık ilanlar geçen yıllara göre ciddi artış gösterdi. Ancak ilan sayısındaki artışı karşılayacak talep yok. Evi beğenip fiyatı kabul etse de aidatları ve yıllık tadilat masraflarını duyunca alımdan vazgeçiyor ve kiralama yoluna gidiyor" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Son tabloda tüketicilerin, yazlık sahibi olmanın mantıklı bir yatırım olmadığına karar verdiği, bütçelerini ise şehir merkezinde kira getirebilecek bir mülk edinme amacıyla harcadığı vurgulandı. Gelirse hem bütçesine katkı sağladıkları hem de tatillerini farklı farklı yerde geçirme fırsatı yakaladıkları belirtildi. Diğer yandan bir başka yeni trendin de 'memlekete yatırım' olduğu aktarıldı. Pek çok kişinin ihtiyaçlarını karşılayan evleri kendi memleketlerinde inşa edip tatil anlayışında yeni bir pencere açtıkları kaydedildi.

AİDATLARDA SON DURUM

Özellikle aidat konusu da dikkat çeken bir boyutta. Ege ve Akdeniz'deki yazlık sitelerde aidatların sitenin konumuna, sunulan imkanlara, özel plaj, ortak havuz, geniş peyzaj alanları, 7/24 özel güvenlik, shuttle servis gibi hizmetler doğrultusunda da değiştiği vurgulanırken aidatların aylık ödenebilse dahi hesaplamanın yıllık yapıldığı aktarıldı. Aidatlarda son durum ise şöyle belirtildi:

"Standart havuzsuz ya da küçük havuzlu: Sadece bahçıvan ya da apartman görevlisi bulunur, temel aydınlatma gideri olur. Aylık 1.500 TL ile 3.000 TL arasında aidat ödeniyor. Yıllık 18.000-36.000 TL.

Orta-üst segment: Güvenlikli, havuzlu, sosyal tesisli olan yazlıklarda çocuk oyun alanları ve güvenlik de bulunur. Aylık 4.000 ile 10.000 arasında değişen sitelerde yıllık bedel 48.000-120.000 TL.

Lüks markalı projeler: Özel plaj, iskele, rezidans hizmeti verilir. Daha çok Bodrum, Yalıkavak, Çeşme-Alaçatı civarında premium hizmet verir. Uluslararası otel zincirlerinden hizmet alırlar. Aylık 15 bin lira ile 180 bin lira arasında değişir. Yıllık ortalaması 180.000 ile 2 milyon TL arasında aidat ödenir"

Öte yandan yazlık ev alındığı zaman masrafların yalnızca mülkün bedeli, vergisi ve harcı ile sınırlı olmadığı, evin boş kaldığı dönemde de ödenen aidat bedellerinin asgari ücret seviyesine ulaştığı vurgulandı. Söz konusu konutlarda rutubet ve yıpranma gibi faktörlerin de her sezon başı on binlerce liralık zorunlu tadilat masrafı çıkardığı kaydedilirken yüksek emlak vergileri, sigortalar ve kışın da ödenen sabit giderlerin ciddi bir bütçe istediği aktarıldı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

