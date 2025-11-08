FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Kasım 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 130 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Kasım 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,7 azalarak 1 milyar 180 milyon 741 bin 688 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 130 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 395 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 420 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.
