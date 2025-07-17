FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 660 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,1 azalarak 2 milyar 347 milyon 642 bin 17 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-22.00 ve 00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 660 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 239 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 234 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 900 lira olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışanlar dikkat! Ne kadar emekli maaşı alırım? e-Devlet'e yüklendiÇalışanlar dikkat! Ne kadar emekli maaşı alırım? e-Devlet'e yüklendi
Pandemide başladı, yoğun ilgi gördü! 40'a yakın çeşidi varPandemide başladı, yoğun ilgi gördü! 40'a yakın çeşidi var

Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tunceli Valisi'nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, 'bizi nasıl koruyacak' dedi

Tunceli Valisi'nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, 'bizi nasıl koruyacak' dedi

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Pandemide başladı, yoğun ilgi gördü! 40'a yakın çeşidi var

Pandemide başladı, yoğun ilgi gördü! 40'a yakın çeşidi var

Eleman bulamıyorlar 'Maaşı 150 bin TL! Doktoru, mühendisi geçti'

Eleman bulamıyorlar 'Maaşı 150 bin TL! Doktoru, mühendisi geçti'

Emekli olacakları uyardı! Geç kalanlar yüzde 30 daha az maaş almıştı

Emekli olacakları uyardı! Geç kalanlar yüzde 30 daha az maaş almıştı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.