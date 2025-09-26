Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,7 azalarak 1 milyar 397 milyon 478 bin 395 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 230 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 215 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 237 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 202 lira 87 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır