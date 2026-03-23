Trump'ın açıklaması sonra petrolde sert düşüş!

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süre için ertelenmesini Savaş Bakanlığı’na talimat verdim" demesinin ardından petrol fiyatları gerilemeye başladı. Buna göre Brent petrol 100 doların altına düştü.

Trump'ın açıklaması sonra petrolde sert düşüş!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklaması petrol fiyatlarından ilk tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı olarak, İran’daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süre için ertelenmesini Savaş Bakanlığı’na talimat verdim"

Trump'ın açıklamasının ardından Brent petrolde gerileme görüldü. Brent petrol fiyatı ilk tepki olarak yüzde 13 düşüşle 92 doların altını gördü. Brent petrol şu sıralarda 96 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Detaylar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (23 Mart 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (23 Mart 2026)
Fiyat 12 bin TL'den başlıyor: İnternette bu işi yapanlara karşı uyardıFiyat 12 bin TL'den başlıyor: İnternette bu işi yapanlara karşı uyardı

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

En Çok Aranan Haberler

