Trump'ın açıklaması sonra petrolde sert düşüş!

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklaması petrol fiyatlarından ilk tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı olarak, İran’daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süre için ertelenmesini Savaş Bakanlığı’na talimat verdim"

Trump'ın açıklamasının ardından Brent petrolde gerileme görüldü. Brent petrol fiyatı ilk tepki olarak yüzde 13 düşüşle 92 doların altını gördü. Brent petrol şu sıralarda 96 dolar seviyesinde işlem görüyor.

