TÜİK duyurdu! Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,01, yıllık bazda yüzde 27,71 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,01, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,19 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06, imalatta yüzde 27,72 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 24,54, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45, enerjide yüzde 22,76 ve sermaye mallarında yüzde 26,91 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49, imalatta yüzde 2,01 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75, enerjide yüzde 3,39 ve sermaye mallarında yüzde 1,26 artış görüldü.
Anahtar Kelimeler:
yurt dışı
